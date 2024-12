L'ACM exigeix reformar el sistema de finançament local davant l'augment de despeses dels municipis

Budó adverteix que el "desfasament" entre despeses i ingressos impacta en la qualitat dels serveis

Els representants de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) han aprovat aquest dimarts una proposta de resolució que insta a reformar de manera "urgent" el sistema de finançament local davant l'augment de despeses que han tingut els municipis els últims anys.

En la XXVIII Assemblea General Ordinària de l'ens celebrada a Martorell (Barcelona) amb un centenar d'alcaldes de Catalunya, la presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha reivindicat que el món local disposi de les eines financeres adequades.

"Les despeses municipals han augmentat un 57% des del 2013, mentre que els ingressos només han crescut un 40%. Això evidencia un desfasament que impacta directament en la capacitat de prestar serveis de qualitat", ha advertit Budó.

La proposta de resolució aprovada aquest dimarts proposa millorar el Fons de Cooperació Local per als ajuntaments i consells comarcals, amb un increment general del 10% que pugui ser superior per als ens rurals, i que els ajuntaments disposin del romanent en cas de necessitat.

També proposa que els ens locals participin en la determinació del percentatge atribuït a cada administració en la limitació del deute, i que es compensi la pèrdua d'ingressos que els ajuntaments pateixen pel canvi normatiu de la plusvàlua.

"ADEQUACIÓ DEL MARC JURÍDIC"

Per la seva banda, el vicepresident primer de l'ACM, Jaume Oliveras, ha dit que "és imprescindible una adequació del marc jurídic per enfortir conceptes com l'autonomia local, la suficiència financera i la col·laboració entre administracions".

Oliveras ha demanat simplificar i reduir la burocràcia per promoure la col·laboració entre administracions i "donar estabilitat a les polítiques públiques locals", alhora que ha reivindicat, textualment, superar perspectives partidistes i divisions territorials o organitzatives per tenir la unitat del món local.

RULL I DALMAU EN EL TANCAMENT

El tancament de l'assemblea ha comptat amb la intervenció del president del Parlament, Josep Rull, qui ha valorat l'ACM per la seva "vertebració del municipalisme català i la promoció de l'autonomia local", i ha dit que el món local és, textualment, autogovern i sobirania.

Per Rull, l'ACM s'ha guanyat la representativitat del món local "sent útil i responent als interessos i a les expectatives dels seus representants" i per afrontar grans reptes de manera conjunta com el canvi climàtic i la gestió eficient dels recursos públics, en les seves paraules.

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, que també ha intervingut en el tancament, i ha expressat el compromís de l'executiu català perquè el món local sigui "una peça central" de Catalunya.

Dalmau ha explicat algunes de les iniciatives que està impulsant el Govern per dotar de més eines els ajuntaments, com ara l'Estatut dels Municipis Rurals, que va iniciar la tramitació parlamentària al novembre, o el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC).