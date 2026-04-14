L'ACM crida a reforçar la memòria democràtica i defensar el desenvolupament rural i marítim

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El comitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha aprovat aquest dimarts una moció per reforçar la memòria democràtica i una altra per defensar el desenvolupament rural i marítim, que es faran arribar als ajuntaments catalans perquè les sotmetin, si ho consideren oportú, a debat i posterior aprovació.
En referència a la memòria democràtica s'ha aprovat una moció de suport als municipis catalans per "reclamar i restituir la documentació municipal confiscada per la dictadura franquista", segons informa l'entitat en un comunicat.
Aquesta moció recorda que, segons l'inventari elaborat per l'Arxiu Nacional de Catalunya, encara hi ha fons municipals originals de 43 ajuntaments catalans dipositats en el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca "pendents de tornada als seus legítims titulars".
Així, el text aprovat per l'ACM reclama al Govern que ordeni la restitució d'ofici d'aquests documents i demana a la Generalitat que impulsi una reclamació conjunta mitjançant els mecanismes de coordinació prevists per la Llei de Memòria Democràtica.
SUPORT A LA CRIDA MEDITERRÀNIA
D'altra banda, l'ACM ha aprovat una altra moció de suport a la Crida Mediterrània en defensa del desenvolupament rural i marítim i el programa LEADER del desenvolupament local participatiu i del model de pesca mediterrani davant de la definició del futur Marc Financer Plurianual de la UE 2028-2034.
Aquesta moció alerta del risc que la reforma del pressupost europeu comporti una reducció dels fons en mans dels estats el que "podria limitar la capacitat d'incidència dels territoris i el món local".
Així, reivindiquen el paper dels Grups d'Acció Local (GAL) i els Grups d'Acció Local de Pesca i Aqüicultura com a eines de desenvolupament territorial i reclamen a les institucions europees que garanteixin un finançament "estable, suficient i específica" per al desenvolupament rural i marítim.
SECRETARI GENERAL ADJUNT I NOUS VOCALS
La reunió del Comitè Executiu també ha servit per validar la incorporació i nomenament per part de la presidenta del nou secretari general adjunt, Marc Sanglas, que relleva a Sergi Penedès.
També s'ha donat el vistiplau a la incorporació com a vocals del Comitè Executiu de l'alcalde de Gandesa (Tarragona), Carles Luz, i l'alcalde de Vilada (Barcelona), Quim Espelt, que agafen el relleu de l'exalcalde de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), Isidre Sierra, i l'alcalde del Masnou (Barcelona) i ex-vicepresident primer de l'ACM, Jaume Oliveras.