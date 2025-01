L'ACM celebra que Catalunya assumeixi la pròxima selecció de funcionaris d'habilitació nacional

L'entitat municipalista considera necessari disposar de la competència plena

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha celebrat que les proves selectives de la pròxima convocatòria pública de funcionaris amb habilitació nacional "tornin a Catalunya, tal com passava abans del 2013", arran de l'acord aquest dimarts entre el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, i el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.

En un comunicat aquest dijous, l'entitat municipalista també ha celebrat que el Govern hagi anunciat "que impulsarà mesures per pal·liar la manca de secretaris, interventors i tresorers als ajuntaments catalans".

Així mateix, l'ACM ha assegurat que per evitar un dèficit de places, caldria que Catalunya disposés de la competència plena per fer les ofertes públiques d'ocupació i les convocatòries corresponents de places públiques "i no simplement assumint un mandat per organitzar les proves".

"Reivindiquem la feina feta des de l'entitat municipalista en els últims dos anys en aquest àmbit i demanem al Govern català que ho contempli a l'hora de potenciar la formació i les convocatòries dels processos de selecció", afegeixen en el mateix comunicat.

FORMACIÓ DES DEL 2023

En aquest sentit, l'ACM ha afirmat que la manca de secretaris, interventors i tresorers als ajuntaments, especialment els més petits o de zones rurals, "és una preocupació i vella reivindicació" de l'entitat.

I ha destacat que, "conscient de la situació de carència, vacants i interinatge que pateixen els ens locals catalans", van impulsar el 1r Postgrau d'Especialització en Funcions de Secretària, Intervenció i Tresoreria a l'abril del 2023, del qual s'està preparant la tercera edició amb previsió d'inici la tardor d'aquest any.