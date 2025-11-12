L'ACM avisa que el nou marc financer de la UE "posa en risc la dimensió territorial"

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha expressat preocupació davant la proposta de la Comissió Europea (CE) per al nou Marc Financer Plurianual 2028-2034, el pressupost de la UE durant aquest període, i han advertit que "posa en risc la dimensió territorial i la cohesió social i econòmica".
Segons explica l'entitat en un comunicat aquest dimecres, aquest pressupost contempla la creació dels Plans Nacionals i Regionals d'Associació com a instruments "únics" per gestionar els principals fons europeus amb impacte territorial, la qual cosa, alerten, pot suposar una reculada en la governança compartida d'aquests fons.
En aquest sentit, afirmen que aquest plantejament comporta "concentrar la planificació i el seguiment en mans dels estats membres i reduir la participació de les autoritats locals i regionals".
També critiquen la, a parer seu, fusió de fons estructurals i de la Política Agrícola Comuna (PAC) en 27 plans estatals que pot generar "competència artificial entre territoris i sectors, afeblint el principi d'equitat que ha de guiar la política de cohesió".
Per això, consideren que "recentralitzar els fons seria allunyar la UE dels seus ciutadans" i reclamen a la CE que faci una nova proposta escoltant la veu dels governs locals i regionals que massivament s'oposen a la recentralització, textualment.
PROPOSTES DE L'ACM
L'ACM proposa que el nou marc financer incorpori una governança multinivell vinculant, amb mecanismes de participació dels ens locals i regionals en el procés de disseny i, en el cas dels Plans Nacionals i Regionals d'Associació, que el pla estatal inclogui un "capítol específic per a Catalunya".
D'altra banda, també reclamen accés directe dels municipis al finançament europeu, recursos específics destinats a municipis per dur a terme transicions verdes i digitals, una assistència tècnica i de reforç de les capacitats municipals i aplicar criteris de bon govern i transparència.