L'ACM analitza amb alcaldes el decret per facilitar planejaments urbans als municipis petits

Budó reclama "eines reals" per gestionar més àgilment i amb menys burocràcia
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reunit aquest divendres en una jornada informativa i participativa representants de municipis petits per analitzar l'impacte del recent decret del Govern que simplifica els instruments de planejament urbanístic als municipis catalans de menys de 2.000 habitants.
La trobada a Prats de Lluçanès (Barcelona) ha reunit unes 200 persones entre alcaldes, regidors i tècnics d'aquests municipis per recollir les implicacions del decret, que s'emmarca en el desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals, informa l'ACM en un comunicat.
La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, ha defensat la necessitat d'"eines reals per poder gestionar amb més agilitat i menys càrrega burocràtica, però sempre des del respecte a l'autonomia local i tenint en compte la realitat diversa del territori".
Ha sostingut que el desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals ha de ser "un abans i un després", i que és imprescindible en això comptar amb la proximitat i el coneixement del territori.
Per la seva banda, l'alcalde de Prats de Lluçanès, Jordi Bruch, ha rebut els assistents i ha destacat la importància que els municipis rurals tinguin espais de treball compartits per abordar els reptes administratius i territorials que tenen.