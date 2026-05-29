Publicat 29/05/2026 13:53

L'ACM analitza amb alcaldes el decret per facilitar planejaments urbans als municipis petits

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, durant l'acte
Budó reclama "eines reals" per gestionar més àgilment i amb menys burocràcia

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reunit aquest divendres en una jornada informativa i participativa representants de municipis petits per analitzar l'impacte del recent decret del Govern que simplifica els instruments de planejament urbanístic als municipis catalans de menys de 2.000 habitants.

La trobada a Prats de Lluçanès (Barcelona) ha reunit unes 200 persones entre alcaldes, regidors i tècnics d'aquests municipis per recollir les implicacions del decret, que s'emmarca en el desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals, informa l'ACM en un comunicat.

La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, ha defensat la necessitat d'"eines reals per poder gestionar amb més agilitat i menys càrrega burocràtica, però sempre des del respecte a l'autonomia local i tenint en compte la realitat diversa del territori".

Ha sostingut que el desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals ha de ser "un abans i un després", i que és imprescindible en això comptar amb la proximitat i el coneixement del territori.

Per la seva banda, l'alcalde de Prats de Lluçanès, Jordi Bruch, ha rebut els assistents i ha destacat la importància que els municipis rurals tinguin espais de treball compartits per abordar els reptes administratius i territorials que tenen.

