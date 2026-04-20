L'ACM alerta de l'impacte de la regularització d'immigrants als municipis i reclama recursos

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha alertat de l'impacte que el procés de regularització d'immigrants aprovat pel Govern central pot tenir sobre els ajuntaments i ha reclamat més recursos, planificació i participació del món local per "garantir una aplicació viable i equitativa".
En un comunicat aquest dilluns, l'entitat considera que l'enfocament actual del procés pot "tensionar greument els serveis municipals" i adverteix que els terminis previstos i el volum potencial de sol·licituds poden comportar un augment de la càrrega administrativa per als consistoris.
L'ACM també assenyala la "manca de participació" del món local en el procés malgrat que, sostenen, és l'administració que n'ha d'assumir l'execució directa: "Aquesta situació, sumada a la manca de recursos específics, pot derivar en un col·lapse dels serveis municipals i en una atenció desigual", remarquen.
Per això, reclamen que el procés es dugui a terme amb criteris clars, coordinació institucional i recursos adequats i demanen la simplificació de processos administratius amb criteris homogenis; la garantia d'interoperabilitat entre administracions; el reforç de la capacitació dels professionals locals i l'impuls de mesures de convivència i cohesió social, incloent accions de mediació comunitària.
Així, insisteixen que qualsevol política d'aquest tipus ha d'anar acompanyada dels recursos necessaris i afirmen que "no es pot traslladar tota la responsabilitat al món local sense dotar-lo de mitjans".