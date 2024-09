L'ACCO observa "restriccions de la competència" en l'assignació de llicències i permisos

Colomé demana que la "regla principal" d'assignació no siguin els sortejos



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha observat "en els últims anys restriccions de la competència" en les autoritzacions i instal·lacions d'activitats econòmiques desenvolupades a l'espai públic, com fires municipals o serveis de restauració a les platges.

Així ho recull en l'estudi 'Gestió procompetitiva de l'espai públic per al desenvolupament d'activitats econòmiques', presentat per la cap de l'Àrea d'Informes de Regulació de l'ACCO, Anna Colomé, aquest dijous en unes jornades a la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Barcelona.

Entre les 6 recomanacions plantejades per Competència, Colomé ha demanat a les administracions que els principis de concurrència competitiva, i no els sortejos, siguin la "regla principal" en l'assignació de llicències, permisos i autoritzacions.

Ha lamentat que, quan hi ha més de dos operadors econòmics postulats com a candidats, "el sorteig, moltes vegades, acaba sent l'opció principal".

Ha explicat que, a nivell legal, és un mètode contemplat per quan no es poden valorar condicions especials en els sol·licitants, a partir de les quals seleccionar "la millor oferta, el millor operador".

"Si anem a un sorteig, potser el que planteja una oferta millor o que té un benefici millor per als usuaris d'aquests serveis, es queda fora, perquè al final és pur atzar", ha sostingut Colomé.

L'estudi de l'ACCO està immers en un procés de consulta pública fins al 30 de setembre, dins el qual l'organisme tindrà en compte les diferents contribucions que es publicaran.

RECOMANACIONS

D'altra banda, l'ACCO ha observat amb "certa recurrència" l'aplicació de criteris discriminatoris, que no estan prou definits o que alteren la competència, per la qual cosa ha instat a supervisar la gestió dels mercats i les fires.

Colomé ha cridat a revisar les bases i els plecs perquè responguin a condicions d'objectius, necessitat, proporció i no discriminació, entre d'altres: "Cal garantir la lliure entrada i la igualtat de tractes".

Així mateix, ha subratllat que la divisió en lots promou la participació de les pimes, per la qual cosa limitar el nombre de lots als quals poden concórrer "planteja dubtes en termes de competència".