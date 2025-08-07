L'ACCO aplaudeix la decisió de la CNMC de prohibir a Eólica de Alfoz participar en licitacions

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Roger Loppacher, ha aplaudit la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de prohibir a Eólica de Alfoz participar en licitacions i concursos públics, en declaracions a Europa Press aquest dijous.
Loppacher ha assenyalat que l'ACCO "celebra la resolució de la CMNC en la mesura que l'ACCO va ser pionera en la imposició, des de fa més de cinc anys, de prohibicions de contractar".
El president de l'ens ha recordat que, fins al moment, ha aplicat la prohibició a 13 empreses en el marc de set expedients.
La CNMC va multar dimarts passat a Eólica de Alfoz amb 958.593 euros per abusar de la seva posició de domini i, per primera vegada, li va imposar la prohibició de participar en licitacions o contractes del sector públic a una empresa per vulnerar la Llei de Defensa de la Competència.
En concret, Eólica de Alfoz va afavorir a una instal·lació renovable del seu propi grup enfront d'un competidor perquè accedís al nus Villimar 220 KV de la xarxa de transport elèctrica, conducta que, segons l'organisme, suposa una infracció de l'article 2 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència (LDC).