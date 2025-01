L'accident d'Iqoxe a Tarragona compleix 5 anys amb inversions en seguretat i peticions de millora

L'empresa inverteix 40 milions en la reconstrucció i els sindicats demanen més formació

TARRAGONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

L'accident a l'empresa Iqoxe del polígon petroquímic de La Canonja (Tarragona) que al gener de 2020 va causar tres morts compleix aquest dimarts cinc anys entre inversions en seguretat per part de l'empresa i peticions de millora dels sindicats.

Des que un dels reactors de la planta va fallar i va provocar una gran explosió, la companyia ha invertit 40 milions d'euros a reconstruir les instal·lacions i implementar noves tecnologies per mantenir la seguretat en les diferents activitats.

Segons han detallat fonts de l'empresa, en cinc anys ha millorat el sistema de protecció i extinció d'incendis amb nous detectors de gasos i detectors de flama per infrarojos i ha implantat un nou sistema per ruixar aigua polvoritzada.

A més, ha engegat un sistema per guardar una còpia de seguretat del procés productiu i ha creat una planta pilot per realitzar simulacions de processos de producció i formacions.

Per l'accident, la Generalitat va imposar una sanció de 2,1 milions d'euros a Iqoxe per quatre infraccions en matèria de seguretat industrial, i el Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona va obrir una causa judicial contra els llavors directius de l'empresa.

"AVANÇAR TAN POC"

Després de cinc anys, la seguretat és la qüestió que més preocupa als sindicats CC.OO. i UGT de Catalunya en l'àmbit de la indústria, que reclamen més formació per als treballadors i més informació per als ciutadans davant d'accidents químics.

El responsable de la secció d'Indústria de CC.OO. de Tarragona, Pedro Carmona, ha lamentat que entre simulacre i simulacre les empreses químiques no apliquen "les mesures correctores necessàries", i ha assegurat que hi ha encara molts treballadors que no saben com actuar.

Per al secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort, una de les principals causes de la desinformació és que hi ha molts treballadors subcontractats per als serveis de neteja i seguretat que no fan les formacions de les empreses químiques: "Cal tenir-los presents i formar-los".

Així mateix, ha defensat que la formació també ha d'arribar als veïns mitjançant campanyes informatives presencials i telemàtiques, i ha lamentat que en els últims anys aquesta qüestió s'ha desenvolupat "molt lentament".

Carmona ha coincidit en la necessitat d'implementar més campanyes informatives i ha retret els discursos que promouen la por a la indústria química: "Només es tracta de saber quin és el risc que hi ha, i com hem d'actuar si ocorre alguna cosa. El que fa por i intranquil·litat és aquesta falta de formació i d'informació".

SIRENES I SENSORS QUÍMICS

Després de l'accident d'Iqoxe, la Generalitat va crear el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta), que va suposar recuperar l'adreça de l'emergència des del propi territori de Tarragona i implementar organismes de coordinació.

Dins del pla, el Govern ha instal·lat recentment en el Port de Tarragona l'última de les sirenes de risc químic previstes a la zona, ampliant la xarxa d'alarmes i comunicacions de Protecció Civil fins a les 121 sirenes.

D'aquesta manera, ha donat per completada la cobertura de sirenes de risc químic en totes les zones urbanes amb habitatges que estan afectades per les zones teòriques de confinament general d'acord amb els estudis de seguretat industrial.

També col·locarà estratègicament en el Camp de Tarragona 587 sensors que detectaran diverses substàncies químiques en l'ambient que poden ser potencialment tòxiques.