Lacalle (Círculo Ecuestre) veu més pressió fiscal a Catalunya: "Tots som iguals davant la llei"

El president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha afirmat que Catalunya sofreix més pressió fiscal que la resta d'Espanya i que a Madrid es paguen menys impostos: "Tots som iguals davant la llei", ha dit.

En una entrevista d'Europa Press, ha dit que Madrid fa polítiques intel·ligents en matèria fiscal, com Lisboa, mentre que Catalunya té 13 impostos propis, i ha advocat per eliminar entre uns altres el "absurd" de Patrimoni, doncs assegura que no es paga a cap país d'Europa i subratlla la poca recaptació que genera per a la Generalitat.

"Sento parlar de moltes coses, però sento poc parlar de fiscalitat. Tots els espanyols som iguals davant la llei, amb els mateixos drets i les mateixes obligacions. No hem de pagar una cosa diferent a Catalunya que a Madrid o a Sevilla o a Galícia", explica.

També ha opinat sobre el retorn d'empreses catalanes que van canviar de seu amb el procés independentista: "El que hem perdut són ubicacions, seus centrals, gent que treballava en aquestes seus i s'han anat a altres llocs. No sé, si torna a una fiscalitat normal i a una Catalunya diferent...".

ELS SEUS OBJECTIUS COM A PRESIDENT

També ha explicat els seus objectius per al Círculo, que presideix des del 29 de setembre: "Servir principalment a Barcelona i també a Catalunya, però amb projecció cap a Espanya", i atreure joves a una institució amb 2.299 socis, un 57,76% homes (1.328) i un 42,24%, dones (971).

Del total, 322 tenen menys de 40 anys (178 homes i 144 dones), una xifra que ha augmentat, doncs abans de la pandèmia eren 207, i que el nou president vol incrementar-la encara més.

Lacalle ha destacat que l'Ecuestre(1856) emana de la societat civil i vol ser punt de trobada, debat i coneixement, mirant al passat i al futur, com ja es feia en el mandat anterior, quan era vicepresident: "Aquests propers quatre anys podem donar-li una segona empenta molt important al Círculo".

A diferència d'altres entitats, no creu que el Círculo "hagi de donar consells, però sí dir coses que siguin útils i que creuen idees per després aplicar", i destaca la tasca de networking que realitza l'entitat en general i, en particular, la Comissió de Noves Iniciatives (CNI), integrada per joves i que reflecteix el relleu generacional.

VOL CONNECTAR MÉS AMB MADRID

Destaca com activitats del Círculo el cicle internacional d'art modern i contemporani By Invitation, la quarta edició del qual se celebrarà del 13 al 17 de desembre; els col·loquis, inclòs el de seguretat ciutadana, tema que li preocupa especialment, i un nou cicle en el qual participaran escriptors de Barcelona.

Una dels senyals d'identitat del Círculo és la seva aposta per generar sinergies entre Barcelona i Madrid: d'aquí la recent creació d'un consell assessor "amb socis de primeríssima divisió" de l'Eqüestre i de Madrid, així com les anomenades correspondències amb els clubs de la resta d'Espanya i del món.

AEROPORT DE BARCELONA

Lacalle ha recolzat ampliar l'Aeroport de Barcelona: "Que et diguin que vas a ampliar l'Aeroport i diguis que no. És una cosa inèdita. Es van a gastar mil i escaig milions d'euros i dius que no, que no els vull", i ha defensat la riquesa que genera a efectes turístics, a més de l'arribada de creuers a la ciutat.

El president del Círculo veu un canvi positiu a l'Ajuntament de Barcelona i posa com a exemple de normalitat la reunió de l'alcalde Jaume Collboni amb el Rei i amb l'alcalde de Madrid, i ha advertit que la gran competència avui "no és entre països, és entre ciutats".

Segons ha dit, "les ciutats són les que competeixen per acollir esdeveniments com els Jocs Olímpics, Copa Amèrica, Ryder Cup,... Les ciutats competeixen per fires, competeixen per turisme. I això solament s'aconsegueix tenint un ajuntament que sigui para tots i obert a tots".

ÀREA DE BARCELONA: "UNITAT EN L'INTEL·LIGENT"

Lacalle és partidari de reforçar l'àrea metropolitana de Barcelona com la va defensar el llavors alcalde Pasqual Maragall, i ha demanat "un enteniment entre alcaldes perquè això sigui una unitat en l'intel·ligent".

Sobre aquest tema, ha valorat la transformació de ciutats metropolitanes com Cornellà i L'Hospitalet de Llobregat, ciutat que "en època de Colau sempre va estar aquí preparada para quan fallava Barcelona".

MOBILITAT

Sobre mobilitat, lamenta que no s'hagin impulsat els 'park and ride' connectats amb el transport públic: "No se sap per què el més important no s'ha fet. Cap alcalde ho ha fet".

A més, considera que la mobilitat a Barcelona està en transició cap a alguna cosa que no se sap, després de valorar positivament la connexió del tramvia en l'avinguda Diagonal i qüestionar l'excés de carrils bici.