Lacalle (Círculo Ecuestre) reclama que Barcelona "torni a lluir com en l'etapa olímpica"

EUROPA PRESS, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha reclamat que Barcelona "torni a lluir com en l'etapa olímpica" després del mandat de l'exalcaldessa de Barcelona i actual regidora de BComú, Ada Colau.

En una entrevista en el diari 'Ara', recollida aquest diumenge per Europa Press, ha demanat anar tots en una sola direcció, que "és el que ha faltat els últims anys".

Ha afirmat que amb qui tenia més discrepàncies dins de les institucions catalanes era amb Colau: "Tota la bona relació que sempre havia tingut amb els alcaldes, amb ella va desaparèixer. Jo no dic que no hagi treballat, però ho ha fet d'una manera diferent. No hi havia litúrgia".

En ser preguntat què pot fer el Círculo Ecuestre per tornar a la Barcelona de l'etapa olímpica, ha respost que impulsar esdeveniments com la Copa Amèrica i la Ryder Cup: "Nosaltres donarem suport a qualsevol iniciativa que vagi encaminada a obtenir nous projectes en els quals treballem tots en la mateixa intenció".

RELACIONS AMB MADRID

Lacalle ha considerat que l'obertura d'un consell assessor del Círculo Ecuestre a Madrid, una de les mesures que va impulsar en ser nomenat president de l'entitat a finals de setembre, és "obrir una mica més una finestra que sempre ha estat oberta".

Preguntat per si hi pot haver una futura delegació del Círculo Ecuestre a Madrid, ha respost que "podria ser i estaria molt bé", i ha assegurat que és important tenir un peu a Madrid.

Ha afirmat que en la seva posterior etapa com a vicepresident de l'entitat es va preparar l'autopista i que en els pròxims quatre anys "toca accelerar per aconseguir portar Barcelona com un punt de referència".