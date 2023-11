Lacalle (Círculo Ecuestre) diu que "no tindria problema" en què Puigdemont tornés a Espanya

Considera que si s'aprova una llei d'amnistia "hi haurà molts problemes posteriors"



BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha dit que "no tindria problema" en què l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tornés a Espanya després d'aprovar-se una possible llei d'amnistia.

"Em fa pena la gent que viu fora perquè està obligada a viure fora. No hi tindria problema. Un altre tema és com s'ha fet, però no hi entraré", ha afirmat en una entrevista en el diari 'Ara', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Segons ell, una possible aprovació de la llei d'amnistia "suposarà un greuge comparatiu molt gran i hi haurà molts problemes posteriors", i ha criticat que pugui incloure tota aquesta gent, ha dit textualment, que ha cremat Barcelona.

Ha dit que li agradaria una coalició entre PSOE i PP: "I molta gent, cada vegada més, ho pensa. Però mentre Pedro Sánchez sigui el primer secretari del PSOE, no passarà".

En ser preguntat per si li agradaria que tornés abans Puigdemont o el rei Joan Carles I, ha respost que tots dos, i ha lamentat que el rei emèrit no pogués estar a la jura de la Constitució de la princesa Elionor.

CONTINUÏTAT DE LA MONARQUIA

Sobre la continuïtat de la monarquia a Espanya, ha considerat que "de moment pinta que sí, que continuarà la línia que ha anat bastant bé a Espanya".

Preguntat per si no veu símptomes que li facin pensar que Felip VI pugui ser l'últim rei d'Espanya, ha respost que "passen coses molt curioses" i que l'amoïna molt un país que perdi el rumb, en les seves paraules.

Lacalle ha explicat que el Círculo Ecuestre farà un cicle amb els presidents dels principals diaris i un altre amb els presidents de les comunitats autònomes per parlar sobre l'Espanya actual, a més d'un cicle amb escriptors que han escrit sobre Barcelona.