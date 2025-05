Lacalle afirma que l'Automobile arriba als 350.000 visitants: "Missió complerta"

Dos de cada tres compradors del saló busquen un cotxe electrificat

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'Automobile Barcelona 2025, Enrique Lacalle, està convençut que al final d'aquest diumenge s'hauran aconseguit els 350.000 visitants durant tot el saló, superant en un 10% el seu objectiu: "Missió complerta".

"Èxit de públic, èxit de vendes", ha celebrat en una atenció als mitjans al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, on ha assegurat que continua sent important per a les marques estar presents al saló, perquè qui no hi és no existeix, ha dit sobre aquesta edició, celebrada del 10 al 18 de maig.

Lacalle ha explicat que principalment s'han venut cotxes elèctrics i híbrids, cosa que ha relacionat amb la possibilitat dels clients de provar els vehicles.

Ha destacat "l'èxit espectacular" de les marques xineses, noves al saló i que s'han quedat impressionades del poder de convocatòria de l'Automobile, ha dit.

"Quan alguns salons d'Europa tanquen, nosaltres obrim", ha afirmat en recordar que han tancat salons de Múnic (Alemanya), París (França) i Ginebra (Suïssa), i ha afegit que Barcelona és fidel a la seva història de salons d'automòbils.

TRENTA MARQUES I DOTZE PRIMÍCIES

El saló ha comptat amb trenta marques i dotze primícies presentades --entre elles una mundial, l'Ebre S400, i una europea, l'MG S5--, amb la qual cosa han impulsat les vendes de vehicles electrificats i amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del sector automobilístic.

Segons una enquesta dels organitzadors durant el saló, un 62% dels visitants han anat amb la intenció d'adquirir un vehicle, i un 49% ho farà abans d'acabar l'any.

A més, dos de cada tres compradors (65,3%) busquen un cotxe electrificat, i un 18,5% s'interessa pels motors de combustió.

ACTIVITATS

L'Automobile Barcelona ha organitzat diferents activitats, d'entre les quals destaca el 'Movie Machines', un espectacle immersiu que ha repassat moments icònics del cinema amb el cotxe com a protagonista i que ha explicat també amb la presència d'alguns vehicles de l'univers cinematogràfic.

L'impacte dels vehicles en el món de l'esport s'ha mostrat a 'Motorsport', una exposició que ha mostrat vehicles de disciplines com la F3, els ral·lis, els raids, o les carreres de turismes i GT, en un entorn que ha imitat els boxes dels equips professionals.