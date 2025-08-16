L'ACA rehabilitarà l'espai fluvial del riu Ter a Jafre (Girona)

GIRONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) licitarà obres per millorar la connectivitat del tram del riu Ter que queda sec en període d'estiatge al seu pas per Jafre (Girona), permetent el pas d'aigua i la proliferació d'hàbitats.
L'objectiu és igualar els dos braços que formen el meandre del riu en aquesta zona, permetent implantar un sistema que garanteixi l'aigua tot l'any i eviti l'efecte nociu de les crescudes, informa aquest dissabte l'ACA en un comunicat.
Les primeres actuacions consistiran en la retirada i eliminació d'espècies vegetals invasores, per posteriorment realitzar moviments de terra i consolidar el traçat del braç secuandari del riu, millorant el curs fluvial.
Per preservar la presència d'aigua en aquest punt s'habilitaran una sèrie de basses amb sistemes impermeables per retenir l'aigua i evitar la seva inflitració en el terreny, afavorint així les espècies d'amfibis a la zona.
El pressupost per a aquesta licitació supera els 391.000 euros, en un projecte cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).