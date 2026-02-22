L'ACA impulsa un projecte per a la millora ambiental d'un tram del riu Tordera

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció d'un projecte per a la millora ambiental d'un tram del riu Tordera en la seva confluència amb la riera de Santa Coloma, entre el polígon industrial i l'AP-7, dins de l'àmbit municipal de Fogars de la Selva (Barcelona).
L'actuació preveu controlar espècies invasores, retirar esculleres obsoletes, millorar els marges i crear hàbitats fluvials més diversos en aquest espai, que forma part de la Xarxa Natura 2000, han informat en un comunicat aquest diumenge.
Amb aquesta mesura es definiran diverses millores ambientals en el marc de les actuacions destinades a reduir el risc d'inundació en una zona del municipi, juntament amb la construcció d'una escullera d'uns 200 metres a la zona de l'ermita de Fogars.
El tram en el qual se centra aquest projecte ha patit al llarg dels anys pressionis per usos humans i presència d'estructures rígides en la llera i l'actuació haurà de respectar el principi de mínima actuació i restauració passiva, intervenint només en els punts necessaris i deixant que el riu recuperi els seus hàbitats característics.
El projecte ambiental surt a licitació per 70.781,60 euros i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en el marc del programa Feder de Catalunya 2021-2027 i compta amb un termini màxim de 10 mesos.