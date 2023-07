L'ACA impulsa la producció de biogàs a nou depuradores catalanes

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) incrementarà la producció de biogàs per a l'autoconsum d'un total de nou depuradores catalanes de les comarques del Tarragonès, la Ribera d'Ebre (Tarragona), el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental (Barcelona), ha informat aquest divendres en un comunicat.

Les actuacions, que rebran ajuts del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte), estan destinades a potenciar projectes singulars d'instal·lacions de biogàs que atorga la Unió Europea a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (Idae), i està previst que suposin una aportació global de 5,8 milions d'euros.

Dels nou ajuts previstos, tres s'han atorgat directament a l'ACA per potenciar la producció de biogàs a les depuradores de Vila-seca i Salou (Tarragona), Ginestar (Tarragona) i Abrera (Barcelona), en les quals es preveu un ajut total de més d'un milió d'euros.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L'Idae ha atorgat ajuts a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a l'increment de biogàs a les depuradores de Montcada i el Llobregat, en concret de 3,1 milions d'euros per a la planta de producció de biogàs a Montcada i més de 457.000 euros per la del Llobregat, unes actuacions incloses en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya.

A Sabadell, l'Idae destinarà un ajut a l'Ajuntament de 128.629 euros per a la depuradora de Sabadell riu Ripoll, i el Consorci Besòs Tordera ha rebut per a l'increment de biogàs a les depuradores de Granollers, Castellar del Vallès i Sant Celoni.

L'ACA ha desplegat des del 2018 un pla d'eficiència energètica a les depuradores de Catalunya, que preveu una inversió de 159 milions d'euros en un termini màxim de 10 anys, per aconseguir que el 78% de l'energia per garantir el funcionament d'aquestes plantes procedeixi d'energies renovables i pròpies.