L'ACA durà a terme estudis per regenerar l'aigua de la depuradora de Mataró (Barcelona)

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació un contracte per definir les opcions de remodelació per regenerar l'aigua de la depuradora de Mataró (Barcelona), amb l'objectiu d'aportar cabal a l'aqüífer d'Argentona (Barcelona), informa aquest divendres en un comunicat.
Un altre dels objectius és definir el disseny i les dimensions de la futura Estació de Regeneració de l'Aigua (ERA) de Mataró.
En aquests moments, la depuradora de Mataró té una capacitat de tractament màxima de 57.000 m3 al dia, encara que de mitjana es tracten uns 20.000, que s'aboquen al mar.
L'ACA pretén aprofitar aquest cabal per aportar-ho a l'aqüífer de la riera d'Argentona, per tal d'incrementar l'aigua disponible tant a Argentona com a Mataró.
L'estudi, d'altra banda, haurà de definir les actuacions necessàries perquè la depuradora pugui eliminar nutrients i adaptar-se a la nova directiva d'aigües residuals.
Es podran presentar ofertes fins al 15 de setembre, amb un pressupost de licitació proper als 90.000 euros.