L'ACA atorga 10 ajuts per regenerar, gestionar inundacions i millorar la qualitat de l'aigua

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha atorgat 10 ajuts a projectes en l'àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació per impulsar la regeneració, la gestió d'inundacions i la millora de la qualitat de l'aigua, amb una aportació d'1,6 milions d'euros.

Els ajuts estan dividits en dues línies: 1,2 milions per a projectes relacionats amb la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic, i 400.000 euros per a projectes sobre especialització intel·ligent vinculada al risc d'inundació, informa aquest divendres en un comunicat.

En el primer àmbit s'han atorgat un total de 7 ajuts: 172.449 euros a la Fundació Eurecat per millorar el coneixement en la reutilització de l'aigua per a usos potables i la implementació d'estratègies; 171.834 euros al Centre d'Estudis Avançats de Blanes per controlar la qualitat i els efectes de les sequeres en masses d'aigua de les conques internes catalanes.

Un total de 171.713 euros a la Universitat Ramon Llull Fundació per a l'estudi de la proliferació de cianobactèries en embassaments a causa de la sequera; 167.577 euros a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per estudiar la dinàmica hidrogeomorfològica i els impactes en la capacitat dels grans embassaments sota el canvi climàtic.

A la Universitat Autònoma de Barcelona se li han donat 172.130 euros per estudiar els impactes de la descàrrega de les aigües subterrànies en els ecosistemes marins, 172.449 euros per avaluar tecnologies emergents per a la millora d'aqüífers contaminats i 171.845 euros per avaluar la modernització tecnològica en el reg del Baix Ter (Girona).

AJUTS AL RISC D'INUNDACIÓ

Quant a la línia centrada en l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació, els ajuts destinen 145.501 euros al Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l'Enginyeria per desenvolupar un sistema d'alerta primerenca per inundacions.

En la mateixa línia s'ha donat 105.993 euros a la Universitat Politècnica de Catalunya per al desenvolupament d'un sistema avançat d'avisos per inundacions i 148.504 euros a la Universitat de Barcelona per fer front a les inundacions amb aplicació de la intel·ligència artificial en els processos coparticipatius.

Els nous projectes subvencionats se sumaran als projectes finançats en l'anterior cicle de planificació (2016-2021), als quals l'ACA va destinar prop d'1,2 milions d'euros a través d'un total de sis projectes.