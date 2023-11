Labelexpo Europe tria Barcelona com la seva nova seu des del 2025

Se celebrarà del 16 al 19 de setembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La fira biennal Labelexpo Europe sobre etiquetes i 'packaging' ha triat Barcelona com la seva nova seu i el 2025 se celebrarà per primera vegada al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.

L'última edició va ser a Brussel·les el 2023 i el trasllat obeeix "l'objectiu de continuar creixent com a cita líder mundial del sector", informa Fira en un comunicat aquest dimecres.

Se celebrarà del 16 al 19 de setembre del 2025 i preveu reunir 600 empreses del sector de l'embalatge i de l'etiquetatge a més de 35.000 visitants de 140 països.

Els professionals presentaran "les últimes tecnologies i innovacions" en productes, materials i maquinària mitjançant demostracions i presentacions amb màquines en funcionament.

"ESDEVENIMENTS FIRALS DE PRIMER NIVELL"

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha subratllat que la celebració de l'esdeveniment al recinte "reforça l'aposta estratègica de la institució per albergar grans esdeveniments firals de primer nivell mundial".

La directora general de Labelexpo Global Series, Jade Grace, ha valorat que el trasllat els permetrà "portar el saló a un nivell superior" amb una evolució cap a un esdeveniment d'impressió d'envasos.