L'Abadia de Montserrat reconeix "errors" en la seva història en recollir la Medalla del Parlament

L'acte de lliurament comença amb una cassolada de fons de víctimes d'abusos sexuals

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'abat de l'Abadia de Montserrat, Manel Gasch, ha reconegut que en els mil anys d'història del temple "també es cometen errors" després de recollir aquest dimarts la Medalla d'Honor del Parlament, que s'ha lliurat amb motiu del mil·lenari del Monestir i que ha donat inici als actes institucionals de la Diada.

L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, i també han assistit els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès, i els expresidents del Parlament Ernest Benach, Núria de Gispert, Carme Forcadell, Roger Torrent, Laura Borràs i Anna Erra.

En la seva intervenció després de recollir el guardó, Gasch ha assegurat que aquests errors de l'Abadia ajuden a créixer si es reconeixen i s'accepten, textualment.

"Mirant la història de Montserrat, en aquests mil anys, quantes coses no hauran passat que es podrien haver fet millor? Algunes les sabem, les hem viscut, algunes les hem reconegut i procurem esmenar-les cada dia", ha assenyalat en al·lusió vetllada als casos d'abusos sexuals.

L'abat ha afegit que algunes d'aquestes coses que s'han fet malament no es coneixen i "hauran quedat enterrades en aquest dia a dia que constitueix el pas del temps".

"ESTABILITAT BENEDICTINA"

Ha destacat que el Parlament concedeix aquesta medalla a l'Abadia per la seva "estabilitat benedictina", i ha reivindicat que la fe pugui ser una eina d'integració lingüística i cultura, després del que ha destacat que el Monestir fa el 80% dels seus resos en català i el 20% restant en llatí.

L'abat ha subratllat que aquest premi arrela al temple a una cultura i a un poble, per la seva sensibilitat social i política, "especialment quan cal protegir la democràcia, entesa com la llibertat del poble per triar els poders que li han de governar i el futur que vulgui escollir", ha puntualitzat.

"DEIXAR ENRERE LES DISTÀNCIES"

Per la seva banda, Illa ha cridat a "deixar enrere les distàncies" que, al seu judici, allunyen als catalans, i els ha demanat buscar el que els uneix i els fa formar part de Catalunya, però sense renunciar a les seves idees, projectes i aspiracions, ha agregat.

"És l'hora de retrobar-nos, de buscar el que ens uneix, d'aconseguir els consensos amplis que el país necessita", i ha subratllat que això és el que intenten fer els diputats en el Parlament, mitjançant el diàleg i el contrast d'idees.

Ha destacat que els 1.000 anys d'història de l'Abadia de Montserrat són "de presència, d'espiritualitat, de cultura, d'estabilitat, de música, d'humanisme cristià i de catalanisme", i ha sostingut que no s'entendria la Catalunya actual sense aquest bagatge històric, cultural i cívic.

El president català ha celebrat que el Parlament hagi concedit aquesta Medalla, ja que considera positiu que les institucions col·laborin: "Catalunya serà, sens dubte, un país més fort i més cohesionat si les seves institucions democràtiques mantenim una cooperació lleial".

PARAULES "VALENTES"

El president del Parlament ha qualificat de valentes les paraules de l'abat de Montserrat sobre els errors en la història de l'Abadia, i ha sostingut que "és obvi que en una trajectòria tan dilatada no tot són llums, i desgraciadament, com en moltes altres institucions seculars, el Monestir també ha viscut moments foscos".

Rull ha posat en valor que l'Abadia hagi reconegut aquests errors i hagi demanat perdó, i ha assegurat que aquests errors són "fruit d'actituds que emanen la pitjor part de la condició humana i, desgraciadament, estan presents en tots els àmbits de la societat".

També ha destacat que el Monestir "s'ha convertit en baluard inexpugnable en defensa de la llengua i la cultura catalana" i considera que ha tingut un paper clau en la conservació de la consciència col·lectiva del poble català i de la llengua en els moments de la història en què ha estat perseguida, ha dit textualment.

CASSOLADA

L'acte ha començat amb la hissada de la 'senyera' davant de la façana del Parlament i la interpretació de 'El cant de la senyera' pels Cors de Clavé, ha estat encapçalat per Illa i Rull, i també han estat presents membres de l'Mesa del Parlament i representants dels grups parlamentaris.

Mentre sonava la música, s'ha escoltat una cassolada d'unes 10 víctimes d'abusos sexuals que protestaven davant de la Càmera catalana contra el lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament a l'Abadia de Montserrat amb motiu del seu mil·lenari.

Després, a l'Auditori del Parlament, l'Escolania de Montserrat ha interpretat el 'Virolai' i la doctora en Història de l'Art i professora de la Universitat de Girona (UdG), Maria Dolors Vidal, ha pronunciat una glossa, després del que Rull ha lliurat la Medalla a Gasch.