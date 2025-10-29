L'Abadia de Montserrat estrena un sistema d'il·luminació més eficient creat per Fundació Endesa

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Abadia de Montserrat ha estrenat un nou sistema d'il·luminació més eficient que transforma la imatge exterior del conjunt monàstic, amb una llum "càlida i envolvent", respectant el seu entorn natural, un projecte que ha dut a terme la Fundació Endesa.
La instal·lació consta de 27 projectors LED i 40,5 metres de lluminàries lineals d'alta eficiència, millorant l'eficiència energètica del temple i remarcant el seu valor històric i arquitectònic, ha informat aquest dimecres la fundació en un comunicat.
Es preveu que la nova il·luminació redueixi un 40% el consum energètic del temple i que s'eviti l'emissió de 350 quilograms de CO2 anuals.
En l'acte d'inauguració de la nova il·luminació han participat l'abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat, Manel Gasch Hurios; el president d'Endesa i Fundació Endesa, Juan Sánchez-Calero; la directora general de la Fundació Endesa, María Malaxechevarría i el director d'Endesa a Catalunya, Enric Brazis.
Gasch ha destacat que "la llum és símbol de moltes coses relacionades amb la veritat, amb Déu" i ha assegurat que és també instrument de sostenibilitat i que això s'ha materialitzat en la nova il·luminació del recinte de Montserrat.
Per la seva banda, Sánchez-Calero ha afirmat que aquesta actuació reafirma el compromís d'Endesa "amb la cura i l'embellecimiento d'aquest símbol patrimonial i religiós català".
TECNOLOGIA EFICIENT
El nou sistema compta amb 4 circuits elèctrics i un doble control escalonat, un de principal integrat en el sistema de gestió de Montserrat (BMS), que regula l'encès en funció de l'hora i la llum natural i un control secundari que ajusta la intensitat i el color de cada projector, oferint diferents escenes.
Aquesta és la tercera intervenció de la Fundació Endesa en el Monestir de Montserrat, després de les actuacions realitzades el 2009 i 2013 a l'interior de la basílica, l'Altar Major, la nau central i les capelles laterals.