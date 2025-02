El Kremlin considera que les sancions internacionals no afectaran la relació entre Trump i Putin

El portaveu de la presidència russa, Dmitri Peskov, descriu com "constructiva, treballadora i amistosa" la conversa recent entre tots dos mandataris

El Kremlin entén que les sancions internacionals que ara mateix recauen sobre Rússia per la seva invasió d'Ucraïna no tindran cap efecte en els esforços de normalització que estan emprenent el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin.

"Aquestes sancions tan aviat s'imposen com s'aixequen", ha manifestat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista amb la radiotelevisió pública russa, en què ha aplaudit un model nou de relacions bilaterals "per resoldre els problemes a través del diàleg" com creu que demostra la conversa mantinguda recentment entre els dos dirigents.

"Constructiu, treballador, amistós", així ha descrit Peskov el diàleg entre Trump i Putin durant una entrevista emesa l'endemà de la conversa entre els màxims responsables diplomàtics dels Estats Units i Rússia, Marco Rubio i Sergei Lavrov.

En aquesta conversa, el secretari d'Estat nord-americà i el ministre d'Exteriors rus van acordar el manteniment d'un canal de comunicació específic amb vista a la resolució de "barreres a la cooperació comercial" i alleujar "l'enduriment de les condicions de funcionament de les missions diplomàtiques russes als Estats Units", segons ha informat la part russa.

El Ministeri d'Exteriors rus --que responsabilitza d'aquesta situació respectivament els expresidents demòcrates nord-americans Joe Biden i Barack Obama-- ha celebrat la conversa entre Rubio i Lavrov aquest dissabte, un acostament bilateral nou des del retorn al gener d'aquest any de Donald Trump a la Casa Blanca. A més, tots dos van coincidir a continuar progressant en els preparatius de cara a una pròxima cimera entre els dos líders.

En aquest sentit, Rubio i Lavrov han acordat primer "resoldre els problemes acumulats en les relacions rus-nord-americanes amb la finalitat d'eliminar les barreres unilaterals a la cooperació comercial, econòmica i d'inversió mútuament beneficiosa heretades de l'administració anterior".

A més, tots dos han intercanviat opinions sobre "les maneres de posar fi ràpidament a la línia, iniciada per l'administració de Barack Obama el 2016, d'endurir al màxim les condicions per al funcionament de les missions diplomàtiques russes als Estats Units, la qual cosa, per descomptat, implicava mesures de represàlia".

En aquest sentit, tots dos diplomàtics han acordat organitzar una "reunió d'experts" en un "futur molt pròxim" per acordar "passos concrets per eliminar mútuament els obstacles al treball de les missions exteriors de Rússia i els Estats Units", diu el comunicat.

En la mateixa conversa, Lavrov i Rubio, van acordar mantenir "contactes regulars" per preparar una reunió entre els presidents Vladímir Putin i Donald Trump.

Tots dos, de nou segons el Ministeri rus d'Exteriors, van declarar el seu "compromís mutu de cooperar en les qüestions internacionals actuals, inclosa la solució de la situació a Ucraïna, la situació en Palestina i, en general, al Pròxim Orient i altres àrees regionals".

Lavrov i Rubio també "van confirmar la seva disposició a treballar junts per restablir un diàleg interestatal mútuament respectuós, en línia amb el to establert pels presidents".

El portaveu del Kremlin ha explicat en aquest sentit que l'acostament entre els mandataris envia "un senyal clar que ara intentarem resoldre els problemes mitjançant el diàleg, i ara parlarem de pau, no de guerra", cosa que, "en teoria, hauria d'agradar més a qualsevol persona o Estat assenyat", va assenyalar Peskov.

Finalment, i ja sobre les possibilitats d'un acostament amb Ucraïna, Peskov ha acusat per enèsima vegada Kíiv de violar els Acords de Minsk sobre el conflicte previ a l'est del país i avisat que Moscou no té intenció de repetir una aproximació idealista a la qüestió, com diu que va passar en el passat.

"El període romàntic ha acabat, ara és el moment del pragmatisme, el moment de confiar en l'experiència dels anys passats", va dir. "És l'experiència dels últims anys. Nosaltres també estem aprenent, no ens quedem de braços plegats. Hem adquirit una experiència sòlida de com defensar els nostres interessos de manera que no caiguem a la xarxa de falses promeses", ha assenyalat Peskov.