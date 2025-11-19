Kraken tanca una ronda de 800 milions de dòlars per expandir l'ecosistema d'actius digitals

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de criptomonedes Kraken ha tancat una ronda de finançament de 800 milions de dòlars (690 milions d'euros) per expandir l'ecosistema d'actius digitals, informa aquest dimecres en un comunicat.
La ronda ha estat liderada per inversors institucionals com Jane Street, DRW Venture Capital, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management i Tribe Capital, amb una "aportació destacada" del 'family office' del co-CEO de l'empresa Arjun Sethi.
A més, Citadel Securities ha acordat una inversió estratègica addicional de 200 milions de dòlars en què valora Kraken en 20.000 milions.
Sethi ha explicat que l'operació "representa una aposta a llarg termini" pels objectius de l'empresa.
"El nivell dels nostres nous inversors reflecteix tant la magnitud de l'oportunitat que es presenta com la forta alineació al voltant de com s'ha de construir aquesta infraestructura", ha afegit.