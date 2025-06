Koldo va titllar d'"amargats de merda" Cerdán i el seu soci per anar "de festa en festa gastant la pasta": "Quin fàstic"

Va assegurar que Barriguitas, sobrenom que li van posar a Ábalos, el tractava millor que el 'Pequeño' Cerdán: "Està rabiós amb la meva relació amb ell"

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Koldo García, el que va ser assessor de l'exministre José Luis Ábalos, va qualificar d'"amargats de merda" l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán i un empresari afí a aquest últim per estar a Madrid "de festa en festa gastant-se la pasta". "Quin fàstic em fan, amargats de la vida. Necessiten merda per ser feliços", li va escriure a la que era la seva dona aleshores.

Així ho recull la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a l'informe de 490 pàgines entregat al jutge del cas Koldo al Tribunal Suprem, i que va provocar que el mateix Cerdán abandonés aquest dijous el seu lloc com a secretari d'Organització socialista i deixés així mateix la seva acta de diputat. Els investigadors, en concret, assenyalen Cerdán com l'origen d'una presumpta trama de cobrament de comissions per obra pública.

Els agents donen detalls de "l'evolució de la relació de Koldo amb Ábalos i Cerdán". Koldo, que hauria desenvolupat "una forta lleialtat" cap a l'exministre, va poder "generar malestar" a Cerdán, que hauria intentat "entorpir la relació" entre tots dos.

El que va ser assessor d'Ábalos també tenia els seus recels amb Cerdán i així l'hi va expressar a la seva dona, a la qual va relatar que Santos i l'empresari Joseba Antxón Alonso Egurrola --al qual anomenaven Gui, Guipo o Guipúzcoa-- eren a Madrid. "El FP de Santos amb Gui de festa en festa gastant-se la pasta", li va dir.

L'aleshores esposa de Koldo li va recordar en aquell moment que el Pequeño --com es referien a Cerdán-- estava intentant que el mateix Koldo li expliqués "coses". "Per poder vendre't. Almenys crec que Barriguitas et tracta millor", va apuntar, en referència en aquest cas a José Luis Ábalos. Koldo va admetre aquesta anotació de la seva esposa i va enaltir el ministre: "Bastant millor. Però molt millor".

En aquest punt, la seva dona va assegurar a Koldo que abans era ell qui necessitava "el Pequeño". "Però ara el que necessita és ell", va opinar. Només un dia després, l'assessor d'Ábalos va tornar a queixar-se de Cerdán. "Santos una altra vegada me l'ha embolicat. Tots són uns FP", va lamentar.

I ho va fer, com recullen els agents, perquè va descobrir que Cerdán se n'anava a menjar amb Ábalos i amb Antxón. "Doncs a Barriguitas no li convé ajuntar-se amb Guipu, sobretot perquè no sap on s'està ficant", va convenir la dona de Koldo. "Me la pela. Com si es moren", va contestar ell.

La seva dona li va donar dues opcions: "Jo ja no sé si Santos és ximple o et vol fotre la relació amb Barriguitas". "Totes dues coses. (Cerdán) Està rabiós amb la meva relació amb ell (Ábalos)", va resoldre el seu assessor.

ÁBALOS, SENSE "UN PUTO DURO": "AMB 50 EUROS TOTA LA PUTA SETMANA"

En una altra conversa, mantinguda aquesta vegada entre Koldo i Ábalos, el primer posa l'accent en la necessitat que el ministre només atengui les peticions que li arribin de "gent fidel" a ell --"la gent del partit", puntualitza l'extitular de Foment-- i demanar per a ell mateix "una sortida digna".

Sobre això, Koldo li diu que "intentarà demanar a Santos" que li doni "dues obres". "Jo aquí aconsegueixo mig quilo fàcil. I l'hi demanaré directament i sé a qui. Llavors del que em dona, jo la meitat te la donaré, l'altra meitat és per pagar les meves despeses i tota la resta", li promet.

"Jo no tinc ja ni per pagar les quotes de la meva hipoteca", li diu Ábalos. De fet, li explica que no té "un puto duro" i que va "amb 50 euros tota la puta setmana". "Això sí, ho estic estirant que et cagues", afirma.

García li replica: "Doncs el teu fill ha de tenir diners teus, per collons". I Ábalos concedeix: "Sí, em va donant 1.000, 4.000, i encara així... La veritat és que me n'he fos molts, només en lloguers jo m'he gastat un ou", assumeix. Koldo quantifica que l'exministre s'hauria gastat "470.000 en dos anys".