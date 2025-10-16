Koldo guarda silenci al Suprem sobre els fons "opacs" i la Fiscalia no demana presó però les acusacions sí

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Koldo García, qui va ser assessor de José Luis Ábalos al Ministeri de Transports, s'ha acollit aquest dijous al dret de no declarar en una nova compareixença al Tribunal Suprem (TS), després de la qual la Fiscalia Anticorrupció ha demanat mantenir-li les mesures cautelars, mentre que les acusacions populars que encapçala el PP han reclamat que vagi a presó provisional.
Així ho han indicat a Europa Press fonts jurídiques, després que García hagi comparegut citat pel recent informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que l'assenyala com el "gestor i custodi" dels fons "opacs" que haurien ingressat de les presumptes comissions a canvi d'adjudicacions públiques.
Segons aquestes fonts, el fiscal en cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, no ha demanat presó, tot i que aprecia un risc de fugida, però veu suficients les mesures cautelars vigents, i les acusacions populars han sol·licitat presó provisional perquè podria tenir diners a l'estranger.
L'exassessor, per la seva banda, ha intentat fer un al·legat sobre per què no s'ha pogut defensar bé en no haver pogut accedir als seus dispositius, però el jutge instructor del cas Koldo al TS, Leopoldo Puente, l'ha frenat, han indicat.
Les mateixes fonts expliquen que Luzón ha retret a Koldo que calli davant el jutge però parli davant els mitjans de comunicació, una intervenció que l'instructor també ha frenat, d'acord amb les fonts consultades.
Puente el va tornar a citar per l'informe de l'UCO que assegura que García "va actuar com a custodi i gestor dels diners d'Ábalos", de manera que "part de les despeses d'aquest últim eren sufragades i liquidades" pel seu assessor "amb vista a una eventual restitució institucional".