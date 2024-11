Koldo García diu que sent assessor va ajudar i va resoldre problemes per a altres ministeris: "Per a tothom"

Defensa la seva feina en els contractes del Ministeri per aconseguir mascaretes: "Es va fer tot bé"

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

Koldo García, que va ser assessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, ha defensat la feina d'aquest departament durant la pandèmia en l'adquisició de mascaretes --contractes pels quals se l'investiga en l'operació Delorme--, ha sostingut que "es va fer tot bé" i ha asseverat que ell com a assessor ministerial va resoldre problemes també per a altres ministeris: "Per a tothom".

Així s'ha pronunciat durant l'entrevista en exclusiva amb Europa Press, en què ha emfatitzat que no pot fer autocrítica sobre aquests contractes de compra de mascaretes que es van adjudicar a l'empresa Soluciones de Gestión, que està a l'epicentre de la investigació, perquè considera que "tot estava correcte, (...) els tècnics van donar el vistiplau i no era car". "O sigui, es va portar --el material--, jo crec que es va fer bé (...). Autocrítica? No sé si es podria haver aconseguit més", ha explicat.

Amb tot, ha assenyalat que "per descomptat" es va poder fer millor, però que s'ha de tenir en compte "la situació, el moment i els coneixements" que es tenien sobre la pandèmia en aquell espai temporal concret.

Sobre l'encàrrec d'aconseguir aquest material sanitari ha explicat que només recorda que "van dir que calia aconseguir-lo" i, encara que no ha volgut entrar en detalls sobre la judicialització de l'assumpte, ha explicat que van començar "a rebre ofertes i aquí es va iniciar el procediment que té l'administració pública per poder-ho dur a terme".

Quant al motiu pel qual es van decantar al Ministeri per Soluciones de Gestión, Koldo García ha subratllat que en el remolí d'ofertes i de mercat "era la més barata i havia treballat per al Ministeri de Defensa".

"HI HAVIA MOLTÍSSIMS ENGANYS"

Això va ser un factor rellevant atès que "hi havia moltíssims enganys". "Hi havia empreses que havien pagat i no havia arribat el material. Jo l'única cosa que he de dir és que aquesta empresa va entregar tot el material, més encara, van ser els primers a entrar a Espanya amb material sanitari, amb mascaretes i guants, i al final van ser les més barates, perquè també van incloure la logística. Però això no ho dic jo, ho diu el Tribunal de Comptes", ha emfatitzat.

Després de rememorar aquests moments de tensió --"allò era una bogeria, estaven morint persones tots els dies"-- ha incidit que ell va fer "el que va poder". "Intentava parlar amb tothom, intentava aconseguir més material. Quan vaig rebre la mercaderia recordo que en vaig entregar a hospitals de la Comunitat de Madrid, a Interior, a totes les empreses. A tothom que en demanava", ha explicat.

I sobre com encaixa en aquesta equació la figura de Víctor de Aldama, ha comentat que "ell es va encarregar de la logística". "Ell va solucionar la logística. Això és cert. Ell va parlar amb l'empresa i és veritat. Després és veritat que em vaig assabentar que tenia una empresa i que hi tenia participació, però no ho sabia" llavors, ha apuntat per després explicar que efectivament De Aldama era conseller d'Air Europa i era qui "aconseguia les reunions" amb l'aerolínia.

"DE MANERA ALTRUISTA"

Amb tot, ha insistit que no es van pactar comissions per atorgar els contractes públics milionaris a Soluciones de Gestión i que tothom actuava "de manera altruista". "Tothom estava intentant solucionar un problema que teníem. No s'aconseguia material. S'enlairaven els avions i en comptes d'anar a Alemanya se n'anaven a Rússia. En comptes d'anar-se'n a Turquia se n'anaven a Japó. O sigui, a això. Tothom volia portar material", ha recordat.

També ha defensat que, si bé desconeix com es va produir el procediment i el protocol d'aquest contracte --"jo era assessor"--, "el fet final és que van arribar i es van repartir" aquestes mascaretes. "Ja no me'n diguis res més", ha afegit.

D'altra banda, Koldo García, ha indicat que en aquests moments ell va mirar d'ajudar "tothom" i solucionar "els mil problemes que van sorgir després també". "Però era l'obligació, no? Per això em van contractar, per resoldre problemes, dic jo", ha emfatitzat per afegir que va resoldre també problemes per a altres ministeris: "Per a tothom, si estàs en un lloc en què pots arreglar coses, doncs caldrà arreglar-les. O m'assec i veig passar el temps".

Sobre la distribució d'aquest material una vegada a Espanya, ha recordat que es va repartir a molts llocs, i ha defensat la traçabilitat d'aquests lliuraments: "Calia dividir el que teníem (...), va sortir (material) també a Interior perquè ho necessitava Policia i Guàrdia Civil (...) i tothom va fer el seu albarà i va fer el que havia de fer", ha explicat.

LA RELACIÓ AMB DE ALDAMA

D'altra banda, ha subratllat que va conèixer a De Aldama en la seva etapa al Ministeri, que va parlar amb ell "moltes vegades" i que demanava reunions "amb el seu director general, amb el seu màxim responsable, per aclarir situacions o per a coses que afectaven l'empresa" per la qual treballava, en referència a Air Europa.

Sobre l'accés de De Aldama al Ministeri, ha assenyalat que hi accedia "com tothom", però "sense una passi VIP". I ha confirmat de la declaració de De Aldama que sí que va estar en un viatge el 2019 a Mèxic.

"És veritat que coneixia diversos responsables de Mèxic. I és veritat que va estar allà a Mèxic, això també és cert, però va estar (...) amb un càrrec a l'Estat d'Oaxaca", ha matisat d'aquest viatge per després afegir que "allà se'n va anar a moltes altres més coses" a part del que ha esmentat De Aldama a la seva declaració --el Tren Maia--: "Coses més serioses per al Govern d'Espanya i per al Ministeri de Transports".