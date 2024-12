Koldo García arriba al Suprem per declarar per la presumpta trama de cobrament de comissions

MADRID 17 des. (EUROPA PRESS) -

Koldo García, qui va ser assessor i home de confiança de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, ha arribat aquest dimarts a les 9.40 hores al Tribunal Suprem per declarar com a investigat davant el magistrat Leopoldo Puente, que indaga en les presumptes adjudicacions irregularitats acordades durant la pandèmia per comprar material sanitari.

García ha arribat en taxi al carrer Marqués de la Ensenada de Madrid, on l'esperaven desenes de mitjans des de primera hora del matí. L'exassessor, que ha entrat a la seu judicial acompanyat dels seus advocats, amb vestit fosc i seriós, no ha fet declaracions a la premsa.

Serà la primera vegada que parli en seu judicial, cosa que, segons ha dit aquest mateix dimarts a TVE, desitja fer per traslladar la seva veritat als investigadors després que durant mesos "s'hagi publicat de tot".

La declaració de García té lloc l'endemà que l'empresari Víctor de Aldama, també investigat en la causa, comparegués al Suprem per ratificar el que ja va traslladar de viva veu a l'Audiència Nacional i per escrit a l'alt tribunal, que tant Koldo com Ábalos van cobrar comissions pels contractes de les mascaretes però també per l'adjudicació d'obres públiques i que part d'aquestes comissions anaven destinades al PSOE.