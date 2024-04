Koldo diu que va parlar amb Ángel Víctor Torres i l'equip d'Armengol per oferir-los l'empresa de mascaretes

MADRID, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exasessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García, ha assegurat que va oferir l'empresa Soluciones de Gestión i Apoyo a la Empresa SL, investigada per presumptes mossegades en contractes de la pandèmia, a quatre ministeris i cinc comunitats autònomes per aconseguir mascaretes, assenyalant que va parlar directament sobre aquest assumpte amb el ministre i expresident de Canàries Ángel Víctor Torres i l'equip de Francina Armengol quan governava a Balears.

En una entrevista concedida al diari 'El Mundo', que ha recollit Europa Press, Koldo ha explicat que va rebre l'encàrrec del propi Ábalos per ajudar "en tot el que es pugui" al 2020, l'any més crític en la pandèmia. Així, ha relatat que des de la seva inexperiència en aquest àmbit va demanar pressuposats de mascaretes i va acceptar suggeriments "de tothom", per després passar-les al Ministeri de Transports.

En el seu relat, ha explicat que va contactar amb l'empresa Soluciones de Gestión que li va generar una "certa seguretat" perquè, segons ha assenyalat, era "seriosa" i van portar a Espanya "dos avions" que van cobrar quan van aterrar.

"Que diuen que el que vaig fer va ser il·legal? Jo vaig actuar amb l'única intenció d'ajudar", ha defensat Koldo, qui apunta a més que va oferir l'empresa investigada ara per la Justícia a les comunitats de Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Canàries, Balears o La Rioja i a altres quatre ministeris doncs, en la seva opinió, funcionava bé i no hi havia "enganys ni estafes".

En concret, sobre Balears, ha afirmat que va ser el mateix PSOE el que el va derivar a l'equip de l'expresidenta de la comunitat i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, i que aquest li va facilitar un contacte que va posar a la disposició de Soluciones de Gestió.

Sobre els contactes amb el Govern canari d'Ángel Víctor Torres, Koldo ha admès que va arribar a parlar amb el mateix ministre de Política Territorial i amb dievrsos dels seus principals col·laboradors.

Ha defensat a l'exministre de Transports --"Involucrar a Ábalos en tot això és de fills de puta", ha dit per també demanar-li després perdó pels perjudicis ocasionats--, recalcant que mai renegarà del PSOE i que va ajudar a l'actual president del Govern central, Pedro Sánchez, en la seva carrera per liderar el partit. "Si voleu tombar-lo, és impossible... ara com ara", ha avisat.