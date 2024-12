Koldo es desmarca de les presumptes il·legalitats i diu que Aldama anava molt al Ministeri i fins i tot a casa d'Ábalos

MADRID 17 des. (EUROPA PRESS) -

Koldo García, exassessor de José Luis Ábalos, s'ha desmarcat aquest dimarts de les presumptes il·legalitats que se li atribueixen --des del cobrament de comissions fins a intervencions en adjudicacions irregulars de contractes per comprar material sanitari i adjudicar obra pública--, però ha reconegut que l'empresari Víctor de Aldama anava molt al Ministeri de Transports i que fins i tot un dia va anar a casa d'Ábalos.

Així s'ha expressat durant les dues hores i mitja de declaració davant l'instructor al Tribunal Suprem (TS) del cas al qual dona nom, el magistrat Leopoldo Puente, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

García, que ha contestat a les preguntes del jutge, les defenses i les acusacions, ha assegurat que no té constància que es repartissin diners de comissions ni a Ábalos ni a cap altra persona.

En la seva declaració, l'exassessor ministerial ha reconegut que tenia una relació pròxima amb l'empresari Víctor de Aldama, amb qui coincidia sovint dins i fora del Ministeri de Transports.

En aquest sentit, ha declarat que Aldama anava molt al Ministeri de Transports per parlar sobre qüestions "banals" relacionades amb Air Europa, immersa en aquell moment en les negociacions per al seu rescat, i fins i tot ha precisat que un dia va anar directament a casa d'Ábalos, si bé ha aclarit que no sap de què van parlar perquè es va quedar a fora.