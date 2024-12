Kindelán (AEB) creu que imposar un impost a la banca és anar "a contracorrent"

Defensa que "l'estat de salut de la banca espanyola és boníssim"

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Espanyola de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha valorat que imposar un impost a la banca és anar "a contracorrent" i ha demanat pedagogia per conèixer l'impacte d'aquest tipus de polítiques en l'economia.

"Afecta les capacitats de finançar la nostra economia, de finançar les famílies i les empreses espanyoles", ha dit aquest dimarts en el 'II Foro Financiero Estrategias ante la futura Unión Bancaria Europea' que organitza Prensa Ibérica.

Per Kindelán, cal "ser molt crítics amb el procés" que ha portat a pactar l'impost, ja que, a parer seu, la gestió ha estat opaca, sense consultes als experts i sense valoració d'impacte.

Ha analitzat que l'impost afectarà la capacitat de crèdit dels bancs: "Es notarà amb el temps i serà aquí. Així que jo el que sí crec és que hem de continuar explicant aquest tipus de coses, l'impacte que tenen les decisions".

A parer seu, "l'estat de salut de la banca espanyola és boníssim", ja que el sector és fort financerament i responsable i sensible als problemes que té ara mateix l'economia i la societat.

UNIÓ BANCÀRIA EUROPEA

Kindelán ha valorat que actualment hi ha un entorn europeu molt complex pels conflictes geopolítics, i ha augurat que el 2025 serà "un any per consolidar aquest pla d'acció" d'Europa.

Ha apostat per la unió bancària europea, i ha assegurat que la banca espanyola compta amb un punt de partida "magnífic", i ha rebutjat pronunciar-se sobre l'OPA de BBVA a Banc Sabadell.