Kijimoto (Acció Tòquio) creu que Catalunya fa "de pont" entre el Japó, Europa i Llatinoamèrica

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -

La directora de l'oficina d'Acció a Tòquio, Yuko Kijimoto, ha afirmat que Catalunya fa "de pont" entre el país nipó, la resta d'Europa i les regions llatinoamericanes.

"Algunes empreses tenen seu a Barcelona per controlar els seus negocis a Llatinoamèrica, o hi tenen una base d'exportació per al mercat d'Europa. Catalunya ofereix accés a la resta de mercat d'Europa i Llatinoamèrica, i això és molt important", ha dit en una entrevista d'aquest dijous en el digital 'Nació' recollida per Europa Press.

Preguntada pels motius per enfortir les relacions de Catalunya amb Àsia, ha assegurat que "en un moment com l'actual és cada cop més important" diversificar els mercats de les empreses catalanes.

"Les exportacions catalanes al Japó han superat els 1.000 milions d'euros al 2024, registrant un creixement de més del 40% en els últims 10 anys. El primer país és la Xina, però el segon és el Japó. Àsia és important", ha insistit.

Sobre l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, de treballar perquè hi hagi un vol directe entre Barcelona i Tòquio, Kijimoto ha expressat que seria "convenient" i interessant, però no és, en les seves paraules, decisiu i és una qüestió minoritària en el moment de fer inversions.