Khamenei demana enfortir "cada dia" la resistència palestina

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha animat aquest dimecres a continuar enfortint "cada dia" la resistència al front d'Àsia Occidental, en al·lusió a la zona on es troben els territoris palestins, després que els "criminals sionistes" no han estat capaços de derrotar-los.

"El front de resistència a Àsia Occidental s'ha d'enfortir cada dia", a fi de "fer front a la contínua opressió dels criminals sionistes. La resistència ha demostrat les seves capacitats tots els càlculs de l'enemic", ha expressat Khamenei en un discurs que recullen les principals agències del país.

La resistència palestina, destaca, que ha desmuntat els plans dels Estats Units (EUA) a la regió i que "el règim sionista també té problemes per sortir d'aquesta crisi. El règim sionista no té poder per prendre decisions", ha celebrat.

Les autoritats de la Franja de Gaza han elevat aquest dimecres a més de 31.900 el nombre de morts per la campanya militar israeliana, en resposta als atacs d'Hamas del 7 d'octubre.