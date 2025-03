Kasparov demana a l'MWC no tenir por a les tecnologies i la IA

Creu que les màquina pot "ajudar a fer realitat els somnis més desgavellats"

BARCELONA, 3 març (EUROPA PRESS) -

L'excampió mundial d'escacs Garri Kaspàrov ha demanat no tenir por a les màquines i a la intel·ligència artificial (IA), i ha afirmat que unir la creativitat humana a les màquines de creació humanes pot ser una "gran oportunitat".

En una conferència sobre la relació entre màquines, IA i escacs al Talent Arena del Mobile World Congress (MWC), al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha subratllat que les màquines tenen algun impacte negatiu, però també "ofereixen un nou món", i ha demanat no culpar a la ciència si se'n fa algun mal ús.

L'exjugador d'escacs ha incidit a deixar de costat els temors per abraçar i avançar, s'ha mostrat convençut que les màquines "en realitat haurien d'ajudar a fer realitat els somnis més desgavellats", i ha advocat per col·laborar i no competir.

Ha afirmat que l'ésser humà sempre ha guanyat amb el progrés i que les màquines li van fer més forta en el passat, per la qual cosa ha afirmat que "les màquines haurien de fer més intel·ligent als éssers humans per no ser reemplaçats".

Preguntat per quines ocupacions quedaran obsoletes els propers anys, Kaspàrov no n'ha volgut anomenar cap, però ha recordat que feines avui cobejades "no existien fa 20 anys o fa cinc" i que n'existiran unes altres que ara mateix no existeixen.

CANVI EN L'EDUCACIÓ

Ha afirmat que la tecnologia pot aportar al canvi de l'educació, variar "ensenyar què a ensenyar com", i modificar la forma d'aprendre oferint un món completament nou.

En la seva conferència ha rememorat les partides d'escacs entre humans i màquines i com aquestes últimes s'han anat perfeccionant i han aconseguit vèncer a força de "cometre menys errors".