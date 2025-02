Kamel (UpM) insta Trump a "comprometre's de manera constructiva" amb la pau a Gaza

Assegura que la UpM podria tenir un paper en "la reconstrucció de Gaza després de l'alto el foc"

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la Unió per la Mediterrània (UpM), Nasser Kamel, ha instat el president dels Estats Units, Donald Trump, a "comprometre's de manera constructiva" amb la pau a la Franja de Gaza.

"Espero que aquest president adopti les polítiques que condueixin a augmentar les possibilitats d'una pau global a la regió. Això està per veure", ha afirmat en una entrevista amb Europa Press, després que Trump va defensar desplaçar i reubicar permanentment els palestins de la Franja de Gaza.

Kamel ha recordat que els 43 estats membres de la UpM tenen una posició comuna clara sobre el conflicte, que és la petició d'alto el foc immediat: "Ara tenim la primera fase de l'alto el foc que esperem que es consolidi en un alto el foc permanent en la segona fase".

LA SOLUCIÓ DE DOS ESTATS

També ha assegurat que els membres de la UpM reivindiquen "els paràmetres d'una pau justa i global a la regió, i aquesta pau justa i global es basa en una solució de dos estats", que inclouria la Franja de Gaza, ha puntualitzat.

Considera que la UpM podria tenir un paper en "la reconstrucció de Gaza després de l'alto el foc", ja que pot fer servir el seu poder de convocatòria per atreure actors com el Banc Mundial, els bancs de desenvolupament d'Europa i de la regió i al sector privat, ha enumerat.

Ha destacat que lidera l'única organització multilateral en la qual Israel i Palestina estan coordinats, tot i que ha descartat jugar un paper en les negociacions de pau, que condueixen "els països de la regió, els Estats Units i altres socis europeus i internacionals".

"Les nostres diferents plataformes i el nostre poder de convocatòria podrien ser útils per reunir en una determinada fase els països, la societat civil i les empreses de la regió perquè parlin entre ells i forgin vies i mitjans per treballar junts", ha detallat.

L'ADHESIÓ DE SÍRIA

Sobre la recent caiguda del règim de Bashar al-Assad a Síria, que va congelar la seva adhesió a la UpM el 2011 en resposta a les sancions de la UE, Kamel ha desitjat que aquest canvi permeti que "tots els diferents components del mosaic sirià o de la societat siriana puguin unir-se, per construir una Síria democràtica, pròspera i vibrant".

Ha sostingut que un procés de reconstrucció democràtic "conduirà definitivament al fet que Síria exerceixi un paper molt constructiu en la cooperació regional, ja sigui a nivell de la Lliga Àrab o en la relació amb la UE i, per descomptat, dins de l'ecosistema de la UpM", tot i que ha afegit que la decisió que torni a ser membre de ple dret correspon als estats membres.

COMISSIÓ A LA UE PER AL MEDITERRANI

A més, Kamel ha detallat que aquest 2025 és un any decisiu per la UpM, ja que avaluaran el que han assolit fins ara, examinaran les seves prioritats sectorials i traçaran el camí per als pròxims anys, quant a prioritats, projectes i cooperació, cosa que també coincideix amb el 30è aniversari del Procés de Barcelona, que va donar inici a la cooperació entre els membres de l'organització.

"Esperem i desitgem que tots els estats membres de la UpM tornin a comprometre's amb el concepte, amb els objectius", ha destacat Kamel, que ha assenyalat que aquest aniversari també coincidirà amb la creació d'una comissió específica a la UE per al Mediterrani.

Ha explicat que fa unes setmanes va viatjar a Brussel·les i va mantenir una reunió "molt important i fructífera" amb la comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica, sobre l'adopció d'un nou pacte pel Mediterrani, en el qual van acordar coordinar i crear sinergies entre les dues organitzacions i prioritzar l'acord nou.