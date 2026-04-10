Kallas (Estònia) crida Europa a fer servir "el poder" que té per regular les xarxes socials

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Educació i Recerca d'Estònia, Kristina Kallas, ha cridat els legisladors europeus a que "facin servir el poder que tenen" i regulin les empreses nord-americanes que controlen les xarxes socials perquè es responsabilitzin dels problemes que poden generar.
Ho ha dit aquest divendres en l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, amb el president de l'International Institute for Management Development, David Bach, i l'economista sènior en 'digital skills and the future of work' a l'OCDE, Stijn Broecke.
Kallas ha descartat la idea de prohibir l'ús de les xarxes socials als menors, ja que "els joves trobaran la manera de continuar-les fent servir".
Ha afegit que el camí no ha de passar per esperar que els menors siguin conscients de l'ús de les xarxes: "Crec que la responsabilitat regulatòria és dels governs i de les empreses".
En aquest sentit, ha explicat que no es pot pensar que prohibint les xarxes socials desapareixeran els problemes de salut mental dels joves i la 'masclosfera', ja que són qüestions molt més profundes que s'han d'afrontar de manera honesta.
IA
Broecke ha destacat que la població europea està "clarament preocupada" per l'impacte de la intel·ligència artificial (IA) en el mercat laboral.
Ha afegit que hi ha diferències entre països --Espanya és dels que menys preocupació expressa-- i que es pot deure al fet que els països més exposats a aquesta tecnologia són els que tenen "més feines altament qualificades".
Bach ha assenyalat que la meitat de les feines d'oficina "poden estar en perill en els pròxims cinc anys" a causa de la IA i ha lamentat que hi està havent un descens en les ofertes de feina per als joves sense experiència en feines com comptabilitat o legal.
Ha afegit que, tot i que les revolucions tecnològiques acaben creant ocupació, també creen disrupcions, per la qual cosa la preocupació de la gent està justificada, ja que la feina canviarà "i no només hi haurà guanyadors en aquest procés".