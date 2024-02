Juvillà recorrerà al TC contra la condemna del Suprem per no retirar llaços grocs

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exregidor de Lleida i exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) contra el fet que el Tribunal Suprem (TS) hagi confirmat aquest dimecres la seva condemna per no retirar uns llaços grocs de l'Ajuntament durant les eleccions generals l'abril del 2019, i que li va suposar la seva inhabilitació i retirada de l'escó.

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha assegurat que no l'ha sorprès la sentència del TS, i ha afegit que la seva idea és elevar el seu cas als tribunals europeus: "Anirem més amunt".

Preguntat per si creu que es podrà emparar en la llei d'amnistia, Juvillà ha respost que encara no s'ha aprovat i no se sap com serà el text final: "Jo penso que qualsevol persona que hagi defensat tot aquest procés d'autodeterminació hauria d'estar inclosa en aquesta amnistia".