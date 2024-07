Juvillà (CUP) s'oposa a ser amnistiat i presenta una demanda contra Espanya davant el TEDH

El seu advocat afirma que l'amnistia pot "obstaculitzar" les accions de Juvillà davant el TEDH

LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà s'ha oposat a ser amnistiat i ha presentat una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra Espanya per vulneració de la seva "llibertat ideològica i llibertat d'expressió".

En unes declaracions aquest dilluns davant el Palau de la Justícia de Lleida, al costat del diputat cupaire al Parlament Dani Cornellà i l'advocat Carles López, Juvillà ha explicat que rebutja ser amnistiat perquè la seva sentència ja va ser executada, va pagar la multa i va complir la inhabilitació.

Juvillà va ser condemnat per no retirar uns llaços grocs de l'Ajuntament de Lleida quan era regidor el 2019 durant la campanya de les eleccions generals del 2019, després de ser requerit diverses vegades a fer-ho per la Junta Electoral Central (JEC).

L'exdiputat anticapitalista ha sostingut que no acollir-se a l'amnistia li permet anar al TEDH: "És molt important que Estrasburg es pronunciï, que Estrasburg marqui aquesta vulneració evident d'aquests drets".

López ha explicat que la demanda davant el TEDH està feta des de la premissa que l'amnistia "no reconeix la condició de víctimes de vulneracions de drets per part de l'Estat, ni repara aquestes víctimes del greuge sofert".

La defensa de Juvillà també ha sostingut que l'amnistia no provoca "cap efecte legal rellevant i fins i tot pot obstaculitzar per part de l'Estat l'exercici d'accions que està duent a terme per denunciar la vulneració de drets fonamentals".

Per la seva banda, Cornellà he reclamat que no s'amnistiï els "policies agressors dels votants de l'1-O", ja que considera que els delictes de tortura i maltractament, que segons ell van cometre, no haurien de tenir lloc en la llei.