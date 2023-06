Juvillà demana evitar una "guerra" d'independentistes però difereix amb Borràs sobre el seu escó

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà ha cridat a evitar "una guerra entre independentistes" per la retirada del seu escó, tot i que ha expressat diferències sobre el relat que fa del seu cas l'expresidenta de la cambra Laura Borràs (Junts).

"No ho comparteixo, però no hi entraré", ha dit aquest divendres en una entrevista de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, després que Borràs ha assegurat que ella va arribar tan lluny en la defensa de l'escó de Juvillà com ell mateix va voler i ho ha contraposat amb el seu propi cas.

La Mesa va acordar dijous deixar sense escó Borràs amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP, en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) arran de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental, que no és ferma.

Juvillà s'ha preguntat què "aporta" aprofundir en si hi ha diferències entre els partits independentistes sobre com es va retirar el seu escó i ha considerat que els votants estan molt cansats.

Sobre el seu cas, ha relatat que Junts, ERC i la CUP van acordar defensar el seu escó i que quan un d'ells "volgués parar, es pararia i no es donaria les culpes a ningú".