Juvillà (CUP) afirma que no s'ha pogut presentar al 12M pel "joc brut" del TS

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat de la CUP al Parlament Pau Juvillà ha acusat el Tribunal Suprem (TS) de "joc brut" amb els tempos, ja que assegura que no li ha permès presentar-se com a candidat a les eleccions catalanes del 12 de maig.

En un comunicat aquest dimecres, el partit explica que Juvillà no veia "correcte" encapçalar la llista per Lleida sabent que no podria ocupar el càrrec en estar inhabilitat, ja que l'11 de març el TS li va comunicar que ja podia començar a complir la inhabilitació de sis mesos.

Juvillà va recórrer contra aquesta decisió argumentant que ja havia complert la inhabilitació des del moment en què va ser destituït del càrrec de diputat el febrer del 2022, cosa que l'alt tribunal finalment va estimar, però ja era tard per presentar-se com a candidat.

"El 3 d'abril se m'ha comunicat que l'1 de març la condemna s'havia exhaurit", ha explicat Juvillà en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha lamentat que aquesta comunicació ha arribat dos dies abans que la CUP presentés les seves candidatures.

Juvillà va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a sis mesos d'inhabilitació per haver mantingut un llaç groc a la finestra del seu grup municipal quan era regidor a Lleida en període electoral.

L'exdiputat continua pendent de resoldre la liquidació de la condemna ja que, malgrat haver estat destituït del càrrec de diputat el febrer del 2022, el TSJC li va notificar al març la fermesa de la condemna i l'obligació de complir la inhabilitació durant els següents sis mesos.

La CUP ha qualificat de "doble càstig" la coincidència d'aquesta notificació amb les eleccions catalanes, cosa que els cupaires consideren il·legal i un arma política en mans de la judicatura, han dit textualment.