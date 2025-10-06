Publicat 06/10/2025 15:46

Juvé & Camps i elBullifoundation presenten els volums V i VI en anglès de 'Wine Sapiens'

El director de Begudes de la fundació, Ferran Centelles; la CEO de Juvé & Camps i quarta generació de la família fundadora, Meritxell Juvé, i el fundador d'elBullifoundation, Ferran Adrià
JUVÉ & CAMPS

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El celler Juvé & Camps i elBullifoundation han presentat a Copenhaguen (Dinamarca) i Oslo (Noruega) els volums V i VI en anglès de la col·lecció dedicada al vi 'Wine Sapiens', segons han informat aquest dilluns en un comunicat.

Aquest compendi forma part de la Bullipedia, l'enciclopèdia del coneixement gastronòmic impulsada per elBullifoundation i fruit de vuit anys de recerca.

Així, els sis primers volums de la col·lecció ja s'han publicat "i en els pròxims anys es completaran els volums VII i VIII".

Contador