Juvé & Camps i elBullifoundation presenten els volums V i VI en anglès de 'Wine Sapiens'

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El celler Juvé & Camps i elBullifoundation han presentat a Copenhaguen (Dinamarca) i Oslo (Noruega) els volums V i VI en anglès de la col·lecció dedicada al vi 'Wine Sapiens', segons han informat aquest dilluns en un comunicat.
Aquest compendi forma part de la Bullipedia, l'enciclopèdia del coneixement gastronòmic impulsada per elBullifoundation i fruit de vuit anys de recerca.
Així, els sis primers volums de la col·lecció ja s'han publicat "i en els pròxims anys es completaran els volums VII i VIII".