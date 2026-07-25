El jutjat de Violència a la Infància de Barcelona assumeix 1.700 casos en els seus 6 primers mesos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
La secció de Violència contra la Infància i l'Adolescència (VIA) del Tribunal d'Instància de Barcelona ha rebut uns 1.700 assumptes penals i 27 sumaris des que va entrar en vigor l'1 de gener de 2026 fins a aquest juny.
Ho ha explicat a la premsa la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, en la presentació de la memòria anual de 2025, qui considera que és una secció que requereix d'una especial atenció per tractar-se de víctimes vulnerables.
"Ens preocupa molt que compti amb els mitjans necessaris", ha dit Ferrando, que subratlla que totes les causes requereixen d'una dedicació perquè es tracta de delictes especialment greus.
Per això, reclama doblar aquesta plaça i comptar amb 2 magistrats que es dediquin a aquest tipus d'assumptes, una petició que ja han elevat a la sala de govern del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
MÉS DE 300 ASSUMPTES FINS L'ABRIL
Fins a abril aquesta secció havia assumit més de 300 assumptes penals, entre els quals figuraven els impagaments de pensions (que suposaven aproximadament un 20% del total), els trencaments de condemna, delictes d'agressió sexual i maltractaments, descobriment de secrets i aquells relacionats amb la pornografia infantil.
Va ser llavors quan aquest jutjat va impulsar els judicis ràpids per als impagaments de pensions alimentoses, amb l'objectiu que en 15 dies es pugui citar a judici a l'acusat.