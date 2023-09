El jutjat de Vilanova (Barcelona) rebutja aturar l'estrena de la sèrie sobre el crim de la Urbana

La sèrie està prevista que s'estreni el 8 de setembre



BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del jutjat 6 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha desestimat la petició de paralitzar l'estrena de la sèrie 'El cuerpo en Llamas' de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana que va demanar Rosa Peral, la dona condemnada a 25 anys de presó per l'assassinat.

En una interlocutòria, consultada per Europa Press aquest dimecres, han explicat que Peral va provar de paralitzar l'estrena --prevista per al 8 de setembre-- perquè podia vulnerar el seu dret a l'honor, i el cas va passar al jutjat de primera instància 54 de Barcelona.

El jutjat barceloní va inadmetre, per falta de competència, la petició de Peral, i el jutjat 6 de Vilanova i la Geltrú es va fer càrrec del cas, ja que era on es trobava, abans del seu ingrés a presó, el domicili de la condemnada per l'assassinat.

La magistrada ha considerat que la sol·licitud "ha de ser inadmesa, ja que si bé la mesura sol·licitada revesteix indubtablement el caràcter d'urgent, la petició no respecta els pressupòsits formals establerts en l'article 728 de la llei d'enjudiciament civil i, més concretament, el deure a prestar caució".

A més a més, la magistrada ha afegit que Peral pot impugnar aquesta decisió amb un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Barcelona en un termini de 20 dies hàbils.