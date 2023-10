El jutjat rebutja investigar les presumptes tortures a Carles Vallejo durant el franquisme

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 18 de Barcelona ha inadmès aquest dimecres la querella presentada per una desena d'entitats memorialistes per crims contra la humanitat i tortures al sindicalista Carles Vallejo, per la seva detenció durant el franquisme a la Prefectura de Via Laietana.

Segons la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutjat ha rebutjat la querella "en estar prescrits i amnistiats els fets denunciats" i, per tant, no constitueixen un delicte de lesa humanitat per tortures.

La Fiscalia de Barcelona va defensar al setembre l'admissió a tràmit de la querella, la primera per crims franquistes després d'aprovar-se la llei de memòria democràtica, presentada el novembre del 2022 per Irídia i Òmnium Cultural, entre altres entitats, i en la qual s'identifica sis policies per les suposades tortures a Vallejo, detingut dues vegades i processat tres vegades per la seva activitat política i sindical.