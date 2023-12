El jutjat pregunta a la Fiscalia si deixa sense efecte la rogatòria a Suïssa després de la personació de Rovira

MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La jutgessa de l'Audiència Nacional María Tardón ha traslladat a la Fiscalia que informi si ha de deixar sense efecte la comissió rogatòria emesa a Suïssa per conèixer el parador de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, després que la defensa s'ha personat en la causa en la qual se l'investiga com una dels suposats caps de Tsunami Democràtic.

En una providència, recollida per Europa Press, la magistrada que substitueix l'instructor Manuel García-Castellón --fins que es resolgui la seva recusació per part de diversos acusats-- es dirigeix al ministeri públic assenyalant que en l'escrit de la representació de Rovira "no s'aporta cap adreça, domicili o ubicació on pugui ser localitzada".

El mateix García-Castellón es va dirigir el passat mes de novembre a les autoritats helvètiques perquè localitzessin Rovira i va demanar a un banc del país informació dels comptes de la dirigent d'ERC a fi d'aportar claredat sobre el finançament de la plataforma independentista.

En l'escrit pel qual es concreta la personació, la representació de Rovira demana que es deixi sense efecte la comissió rogatòria, en concret en allò "referit a la localització" de la secretària general d'ERC. No obstant això, no aporten cap dada sobre aquest assumpte.

En la resolució, el jutge García-Castellón explicava que Rovira "està fugida de la justícia espanyola des del març del 2018, residint a Suïssa". A més a més, recordava que "amb alta probabilitat era la usuària de l'app Threema amb el pseudònim Matagalls".

El jutge assenyalava que la presentació oficial de Tsunami va tenir lloc el 2 de setembre del 2019 i que va rebre "el suport directe de diverses i destacades figures de l'espectre polític català i líders de referència del moviment independentista com és el cas" de Puigdemont o de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.