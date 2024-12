Un jutjat de Madrid cita Pedro Sánchez a un acte de conciliació el 12 de febrer per una demanda de la parella d'Ayuso

MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de primera instància número 98 de Madrid ha citat el president del Govern central, Pedro Sánchez, el pròxim 12 de febrer a un acte de conciliació arran d'una demanda presentada per Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per una presumpta vulneració del dret a l'honor.

Cal recordar que el cap de l'executiu espanyol no té l'obligació de comparèixer-hi personalment, sinó que ho podrà fer a través de la seva representació legal, en aquest cas l'Advocacia de l'Estat, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.

Si Sánchez opta per no conciliar, González Amador podrà tirar endavant la demanda per una vulneració del dret a l'honor o acudir a la via penal amb una querella per injúries i calúmnies.