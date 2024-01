Un jutjat investiga per lesions 11 mossos que van neutralitzar el 'pistoler de Tarragona'

TARRAGONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Reus (Tarragona) investiga per un presumpte delicte de lesions 11 agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos d'Esquadra que el desembre del 2021 van neutralitzar el vigilant de seguretat --conegut com el 'pistoler de Tarragona'-- que havia disparat a tres excompanys seus i s'havia atrinxerat en una casa, segons una interlocutòria consultada aquest dilluns per Europa Press.

La germana del vigilant de seguretat considera que l'actuació policial va ser "desproporcionada" i ha aconseguit que un jutge de Reus admeti la denúncia, segons ha avançat 'El País'.

Després de disparar als seus excompanys, el 'pistoler de Tarragona' va conduir un cotxe fins a una masia abandonada a Riudoms (Tarragona) i els GEI s'hi van desplaçar, hi va haver un intercanvi de trets i el vigilant va resultar ferit en estat crític, amb una lesió medul·lar que li va produir tetraplegia i que va fer que acabés demanant l'eutanàsia, concedida a mitjans d'agost del 2022.

L'advocat del sindicat USPAC, José Antonio Bitos, que defensa els GEI investigats, ha assegurat que l'actuació dels GEI va ser "perfecta, sense cap tipus de màcula, i tan meritòria que va acabar amb la detenció amb vida de l'atacant i cap company ferit, el més important".

A més, Bitos ha destacat que "tres mesos després del seu suïcidi assistit apareix una germana que interposa una denúncia contra els mossos que el van neutralitzar, segurament per aconseguir una indemnització, cosa que no va fer ni l'interessat quan va declarar davant el jutge".