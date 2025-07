El jutjat de Granada ajorna el lliurament del fill menor de Juana Rivas al seu pare fins a aquest divendres

GRANADA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Granada ha acordat aquest dimarts ajornar fins al divendres el lliurament del fill menor d'edat de Juana Rivas, la mare de Maracena que va ser condemnada a dos anys i mig després que l'estiu del 2017 passés un mes en parador desconegut amb els seus dos fills incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los al pare, l'italià Francesco Arcuri, que té la custòdia i tenia previst reunir-se al punt de trobada familiar del centre de la capital granadina.

Segons han informat als mitjans des del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, el menor tornarà aquest dimarts amb la seva progenitora fins que pugui concloure l'execució de la resolució judicial dels tribunals italians.

Ho fa després d'estar fins a passat el migdia assistit per psicòlegs en el mateix punt de trobada on arribava per a la seva reunió amb Arcuri sobre les 09.30 hores. El nen ha sortit per reunir-se amb la seva mare passades les 14.30 hores.

TRASLLAT DE RIVAS EN AMBULÀNCIA PER CRISI D'ANSIETAT

A les portes del punt de trobada la mare de Maracena, després de deixar al nen, ha necessitat d'una ambulància sobre les 11.00 hores per al seu trasllat a un centre sanitari per una crisi d'ansietat.

L'altre ja és major d'edat i resideix a Espanya, i ha estat en tot moment amb el seu germà durant el matí d'aquest dimarts en la qual estava previst el seu trasllat inicialment a Itàlia.