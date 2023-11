Un jutjat de Barcelona va arxivar la causa sobre la mort d'un home en les protestes de Tsunami en no veure-hi delicte

El jutge de l'AN insisteix que el bloqueig del Prat va poder "influir en la defunció"

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de l'Hospitalet de Llobregat va arxivar el 2019 la causa en la qual investigava la mort d'un ciutadà francès durant les protestes que Tsunami Democràtic va organitzar a l'Aeroport del Prat en no veure-hi delicte.

La titular del jutjat va prendre la decisió després de rebre un informe forense, al qual ha tingut accés Europa Press, que detallava que la mort de Jean-Claude Scherzinger va ser "natural" i a causa d'un "xoc cardiogènic" derivat d'una "cardiopatia isquèmica crònica".

No obstant això, el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el paper de la plataforma independentista en els aldarulls arran de la sentència del procés el 2019 insisteix que el bloqueig que la plataforma va fer a l'aeroport va poder "influir en la defunció" d'aquest home.

Així ho defensa el titular del jutjat central d'instrucció 6, Manuel García-Castellón, en l'exposició raonada que va elevar al Tribunal Suprem, i en la qual recull l'informe forense que es va fer després de la seva mort l'octubre del 2019.

Aquest document alerta sobre la "presència d'una malaltia potencialment letal i avançada per explicar la mort", però sense evidència d'una lesió estructuralment letal. "El diagnòstic d'aquesta categoria està determinat tant per les troballes patològiques com per l'historial mèdic i les circumstàncies de la mort", assenyalava l'informe.

El magistrat assegura que, "precisament, aquestes circumstàncies, el bloqueig de l'aeroport, van poder influir en el resultat de la defunció, la qual cosa confirma el risc que l'acció de Tsunami va poder suposar per a la integritat de les persones presents" aquell dia.

El jutge també es fonamenta en els atestats policials, que "permeten concloure que va existir un risc per a la integritat física de les persones a l'aeroport, tant els policies, com els concentrats i també els passatgers viatgers, usuaris de la instal·lació, els seus familiars i acompanyants, a més dels empleats i el personal, com a conseqüència dels actes il·lícits de violència que es van desenvolupar a l'interior".