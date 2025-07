Un jutjat rebutja la demanda de Just Eat contra Glovo per competència deslleial

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat mercantil 2 de Barcelona ha desestimat la demanda interposada per l'empresa Just Eat contra Glovo, a la qual reclamava 295.000.000 euros per competència deslleial, en considerar que la plataforma va actuar sempre "dins la legalitat" i que els contractes des del 2019 garantien l'autonomia dels repartidors, permetent aquests serveis en règim d'autònom.

Segons la sentència consultada per Europa Press, considera que el servei de repartiment de menjar a domicili mitjançant plataformes digitals és un negoci "innovador, tecnològicament avançat" i que el marc laboral de la seva regulació és controvertit i obsolet, textualment.

A més, el jutge considera que les dues empreses presenten models de negoci diferents, ja que el 80% del negoci de Just Eat és el mercat físic i el 20% a domicili, en comparació amb Glovo, on passa "el contrari", per la qual cosa la laboralització dels 'riders' no és l'única diferència.