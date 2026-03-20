Un jutjat obre diligències per la mort del jove trobat a la platja del Somorrostro

La plaça 29 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha obert diligències en relació amb la mort d'un jove nord-americà de 20 anys, el cos del qual va aparèixer dijous a la platja del Somorrostro de la capital catalana, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest divendres.
El magistrat està pendent del resultat de l'autòpsia, després que el cos fos trobat cap a les 18.40 hores a l'aigua, en un punt on efectius de la unitat subaqüàtica i marítima dels Mossos d'Esquadra treballaven des de dimecres per mirar de localitzar-lo.
La policia va rebre una denúncia per desaparició dimarts a la matinada després que aquest jove, procedent de Chicago, no tornés a l'apartament on s'allotjava i fos vist per última vegada en una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.